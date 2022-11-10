Эрдоган хочет поговорить с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с Владимиром Путиным «в ближайшие два-три дня».

Эрдоган также выразил намерение переговорить с Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.

Турецкий президент заявил, что считал целесообразным участие Путина на саммите G20 в Индонезии, но «это решение российского лидера».