Эрдоган хочет поговорить с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с Владимиром Путиным «в ближайшие два-три дня».
Эрдоган также выразил намерение переговорить с Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.
Турецкий президент заявил, что считал целесообразным участие Путина на саммите G20 в Индонезии, но «это решение российского лидера».
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