Президент Ильхам Алиев , выступая в Шуше 8 ноября, в День Победы, вновь обратил внимание на то, что Армения не выполнила обязательств, которые были возложены на нее согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Глава государства заявил, что армянская сторона уклоняется от исполнения обязательств по открытию Зангезурского коридора, создающего возможность свободного передвижения между Азербайджаном и Нахчываном, а также затягивает процесс вывода вооруженных сил Армении из Карабах а.

Как уже сообщалось ранее, на заседании правительства 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на это выступление. Он заявил, что в Карабахе нет армянской армии, а есть «армия обороны Нагорного Карабаха», и эта «армия» остается там для предотвращения «геноцида» проживающих на территории Карабаха армян. Пашинян добавил, что на встрече в Сочи он предложил создать «демилитаризованную зону» вдоль азербайджано-армянской границы и вокруг территорий, находящихся под контролем российских миротворцев, но Азербайджан эту идею отверг.

Как же относится к предложению Пашиняна так называемый режим, который действует на территории Азербайджана, подконтрольной российским миротворческим силам?

Армянская служба «Радио Свобода» сообщает, что на протяжении некоторого времени обсуждается возможность упразднения «армии обороны» в Ханкенди и создания на ее основе неких «сил самообороны». Вместе с тем отмечается, что для этого необходимо увеличить количество российских миротворцев.

Артур Арутюнян, глава правящей фракции в так называемом «парламенте» сепаратистского режима, говорит, что на сегодняшний день российские миротворцы не в состоянии обеспечить безопасность вдоль «линии разграничения» из-за их ограниченной численности и малых технических возможностей. Именно поэтому, с его точки зрения, «армия обороны» призвана восполнить имеющиеся пробелы.

«Если этот вопрос будет решен и появится демилитаризованная зона, то у Карабаха будет не армия обороны, а подразделение самообороны», - сказал Арутюнян.