Армяне готовы упразднить свою армию в Карабахе, но… наш обзор
Президент Ильхам Алиев, выступая в Шуше 8 ноября, в День Победы, вновь обратил внимание на то, что Армения не выполнила обязательств, которые были возложены на нее согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Глава государства заявил, что армянская сторона уклоняется от исполнения обязательств по открытию Зангезурского коридора, создающего возможность свободного передвижения между Азербайджаном и Нахчываном, а также затягивает процесс вывода вооруженных сил Армении из Карабаха.
Как уже сообщалось ранее, на заседании правительства 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на это выступление. Он заявил, что в Карабахе нет армянской армии, а есть «армия обороны Нагорного Карабаха», и эта «армия» остается там для предотвращения «геноцида» проживающих на территории Карабаха армян. Пашинян добавил, что на встрече в Сочи он предложил создать «демилитаризованную зону» вдоль азербайджано-армянской границы и вокруг территорий, находящихся под контролем российских миротворцев, но Азербайджан эту идею отверг.
Как же относится к предложению Пашиняна так называемый режим, который действует на территории Азербайджана, подконтрольной российским миротворческим силам?
Армянская служба «Радио Свобода» сообщает, что на протяжении некоторого времени обсуждается возможность упразднения «армии обороны» в Ханкенди и создания на ее основе неких «сил самообороны». Вместе с тем отмечается, что для этого необходимо увеличить количество российских миротворцев.
Артур Арутюнян, глава правящей фракции в так называемом «парламенте» сепаратистского режима, говорит, что на сегодняшний день российские миротворцы не в состоянии обеспечить безопасность вдоль «линии разграничения» из-за их ограниченной численности и малых технических возможностей. Именно поэтому, с его точки зрения, «армия обороны» призвана восполнить имеющиеся пробелы.
«Если этот вопрос будет решен и появится демилитаризованная зона, то у Карабаха будет не армия обороны, а подразделение самообороны», - сказал Арутюнян.
Однако Давид Галстян, объявивший себя главой оппозиционной фракции в так называемом «парламенте», заявляет, что «армию обороны» распускать нельзя, потому что «это означало бы новый геноцид».
«Я не знаю, что власти Карабаха передали Николу Пашиняну, но я и наша партия вместе с нашими сторонниками будем бороться против такого решения и не позволим ни одному лицу или лицам помешать работе «армии обороны» или распустить ее. Это будет началом нового геноцида», - утверждает он.
Следует отметить, что в ходе 44-дневной войны, наряду с армянской армией, также уничтожались и незаконные вооруженные формирования, именующие себя «армией обороны». Когда боевые действия прекратились, часть этих формирований оставила свои позиции в Агдамском районе и была размещена в воинской части вокруг Ходжалы. В направлении Агдере остатки незаконных вооруженных формирований по большей части остались на прежних местах. Летом этого года азербайджанская армия атаковала артиллерийскую дивизию в направлении Агдере с помощью беспилотников «Bayraktar TB2» в рамках операции «Возмездие», проведенной в ответ на провокации сепаратистских сил.
В результате были убиты несколько членов незаконных вооруженных формирований, уничтожены их артиллерийские установки и военная инфраструктура.
После операции «Возмездие» появились сообщения о том, что руководство сепаратистского режима в Ханкенди обсуждает вопрос о разоружении «армии обороны».
Сообщалось также, что сепаратисты рассматривают возможность вывоза всего тяжелого вооружения и техники из Карабаха в соответствии с требованиями Азербайджана. «Армию обороны» предполагалось преобразовать в «национальную гвардию», «обеспечивающую порядок».
Однако позже сепаратисты в Ханкенди отодвинули этот вопрос на второй план, видимо, доверившись России. И теперь они выдвигают идею создания «демилитаризованной зоны» вокруг части Карабаха, контролируемой российскими миротворческими силами, прекрасно понимая, что Азербайджан никогда не будет обсуждать столь абсурдный план.