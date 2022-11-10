В торговом центре «8-й километр» выявили нарушения пожарной безопасности ФОТО; ВИДЕО
В ходе повторной пожарно-технической проверки, проведенной 27 октября 2022 года Государственной противопожарной службой в торговом центре «Vüqar-2», более известном как «8-й километр Базар» и расположенном в Баку на улице Нахчыванского 64, было установлено, что многочисленные недостатки в области пожарной безопасности на объекте до сих пор не устранены. Первую проверку в торговом центре провели 8 апреля 2022 года, и его владельцу дали время на решение данного вопроса.
Обнаруженные нарушения:
- торговый центр не обеспечен противопожарным водоемом, а на территории не установлены внутренние противопожарные краны;
- электроснабжение и электроприборы объекта не установлены в соответствии с требованиями «Правил установки электроприборов». Также не проведен профилактический осмотр общего электрохозяйства и электроприборов, не приняты меры по устранению недочетов;
- на объекте используются нестандартные электронагревательные приборы;
- стены и потолок многих торговых залов покрыты тентовыми материалами;
- торговый центр не обеспечен первичными средствами пожаротушения;
- свободное передвижение по путям эвакуации ограничивалось;
- в связи с тем, что граждане занимаются уличной торговлей по периметру торгового центра, ограничен подъезд к торговому центру пожарных машин.
Кроме того, было установлено, что на территории торгового центра без согласования с соответствующими государственными органами, в том числе Государственной противопожарной службой, работал отель, в котором также имели место нарушения пожарной безопасности:
- здание отеля не оборудовано системами противодымной защиты;
- здание не полностью оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и последняя находится в нерабочем состоянии;
- используется нестандартная система отопления;
- здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;
- не проведен профилактический осмотр общего электрохозяйства и электроустановок и не приняты соответствующие меры по устранению дефектов;
- пути эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности;
- номера мотеля облицованы легковоспламеняющимися материалами.
Принимая во внимание вышеизложенное, был составлен очередной протокол об административном правонарушении в отношении ответственного за безопасность торгового центра - Хасратова Хасрата Танзил оглу. Владельцу же объекта сделано очередное официальное предупреждение.