В ходе повторной пожарно-технической проверки, проведенной 27 октября 2022 года Государственной противопожарной службой в торговом центре «Vüqar-2», более известном как «8-й километр Базар» и расположенном в Баку на улице Нахчыванского 64, было установлено, что многочисленные недостатки в области пожарной безопасности на объекте до сих пор не устранены. Первую проверку в торговом центре провели 8 апреля 2022 года, и его владельцу дали время на решение данного вопроса.

Обнаруженные нарушения:

- торговый центр не обеспечен противопожарным водоемом, а на территории не установлены внутренние противопожарные краны;

- электроснабжение и электроприборы объекта не установлены в соответствии с требованиями «Правил установки электроприборов». Также не проведен профилактический осмотр общего электрохозяйства и электроприборов, не приняты меры по устранению недочетов;

- на объекте используются нестандартные электронагревательные приборы;

- стены и потолок многих торговых залов покрыты тентовыми материалами;

- торговый центр не обеспечен первичными средствами пожаротушения;

- свободное передвижение по путям эвакуации ограничивалось;

- в связи с тем, что граждане занимаются уличной торговлей по периметру торгового центра, ограничен подъезд к торговому центру пожарных машин.

Кроме того, было установлено, что на территории торгового центра без согласования с соответствующими государственными органами, в том числе Государственной противопожарной службой, работал отель, в котором также имели место нарушения пожарной безопасности:

- здание отеля не оборудовано системами противодымной защиты;

- здание не полностью оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и последняя находится в нерабочем состоянии;

- используется нестандартная система отопления;

- здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;

- не проведен профилактический осмотр общего электрохозяйства и электроустановок и не приняты соответствующие меры по устранению дефектов;

- пути эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности;

- номера мотеля облицованы легковоспламеняющимися материалами.

Принимая во внимание вышеизложенное, был составлен очередной протокол об административном правонарушении в отношении ответственного за безопасность торгового центра - Хасратова Хасрата Танзил оглу. Владельцу же объекта сделано очередное официальное предупреждение.