США за переговоры между Украиной и Россией, но с условием

Соединенные Штаты надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но подчеркивают, что определять их условия должен украинский президент Владимир Зеленский. Об том заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera.

«Москва могла бы закончить конфликт завтра при желании. Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент (Джо Байден - ред.) только что сказал, что этой войне необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное (российской стороной - ред.)», - заявила она.

Дипломат отметила, что военные НАТО и США «на ежедневной связи с военным командованием Украины».

«Мы разделяем военную стратегию, но в итоге они сами должны определять, что делать с учетом задач на поле боя. Не вижу больших разногласий в этом вопросе между США и Украиной», - сказала Джулианна Смит.