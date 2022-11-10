Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 13:24

В мавзолее Шах-Чираг в Ширазе произошел террористический акт, в результате которого было убито 15 и ранено 45 человек. На фоне волны гражданского неповиновения в Иране это происшествие грозит стать инцидентом, аналогичным тому, с которого началась иранская революция 1979 года. Отметим, что известие о «кровопролитном террористическом нападении на шиитскую святыню в Ширазе» было озвучено официальными иранскими агентствами тогда, когда тысячи протестующих по всему Ирану скорбели в 40-й день со дня убийства Махсы Амини от рук сотрудников полиции нравов Ирана.

По сообщению властей, трое террористов открыли огонь по паломникам, следовавшим в Шах-Чираг. Один из террористов был ранен ответным огнем и отправлен в больницу. Служба безопасности СИПАХ объявила об аресте 26 граждан Афганистана, Азербайджана и Таджикистана, причастных к организации теракта. В тот же день СМИ опубликовали фото одного из террористов, сделанное с камер видеонаблюдения. Утверждается, что это боевик ИГИЛ Саид Ханифа, но иранские оппозиционеры узнали на этом фото человека, присутствовавшего среди членов правительства на похоронах генерала Касема Сулеймани. Власти опровергли эту информацию и заявили, что похожий на террориста человек является сыном Сулеймани.

Похороны жертв теракта были превращены иранским режимом в крупную политическую акцию. На проправительственные митинги в иранских городах свозили десятки тысяч людей. Тем временем глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде, отвечая на вопросы журналистов касательно участия в теракте граждан Азербайджана, сказал: «В рядах боевиков ИГ есть граждане разных стран, в том числе граждане самого Ирана. Если иранцы воюют в Ираке, Судане или Афганистане на стороне ИГ, это вовсе не означает, что иранское правительство оказывает им какую-либо поддержку. Участие в составе ИГ граждан иностранных государств не означает, что правительства этих государств одобряют действия своих граждан. Тем не менее мы обязательно выразим решительный протест Азербайджану». Как видим, этот комментарий лишен какой-либо логики. Его следует понимать так: «Мы знаем, что Азербайджан ни в чём не виноват, но мы всё равно выразим решительный протест Баку». По словам иранского политолога Урала Хатами, отвечавшего на вопросы haqqin.az, население Ирана с сомнением относится к версии с терактом, потому что этот инцидент как никогда пришелся на руку представителями иранских властей, уже третий месяц ведущим войну с собственным народом. По мнению политолога, режиму аятолл как воздух необходим глобальный заговор против исламской республики. Им нужен миф о внешней угрозе, чтобы отвести от себя удар народного недовольства.

Политолог отметил, что на этом пути режим едва не развязал войну с Саудовской Аравией. Свои слова Урал Хатами мотивирует тем, что власти Ирана до сих пор не привели ни одного убедительного доказательства в пользу того, что теракт действительно был организован игиловцами. Они лишь показали сайт, который, по их словам, связан с ИГ. На этом сайте действительно говорится о том, что ИГ берет ответственность за теракт на себя. Однако еще пять лет назад корпус Аль-Кудс рапортовал иранскому народу и рахбару о том, что организация «ИГ» полностью уничтожена. Кроме того, на сайте не были опубликованы фотографии или видеообращения боевиков на фоне флага группировки, как это обычно делает ИГ. Спустя несколько дней власти сообщили, что единственный задержанный непосредственный участник атаки в Ширазе умер в больнице. Сомнения подкрепляет и тот факт, что ополчение Басидж провинции Восточный Азербайджан поместило в сети Telegram информацию о теракте спустя буквально две минуты(!) после начала атаки в Шах-Чираге. Политолог отмечает, что еще до теракта в Ширазе иранские клерикальные общественные деятели создавали нужный фон: предупреждали, что некие враждебные силы готовят теракты и политические убийства, направленные на то, чтобы породить в стране хаос. По словам Хатами, лидеры нынешнего руководства Ирана еще до исламской революции 1979 года совершали аналогичные действия. Так, 19 августа 1978 года во время демонстрации фильма "Олень" был подожжен кинотеатр «Рекс» в Абадане, в результате чего погибло до 470 человек. Тогда правительство шаха обвинило исламских боевиков, но революционеры, которых поддерживал основатель Исламской Республики аятолла Хомейни, обвинили в произошедшем тайную полицию шаха САВАК. Через два года после революции власти были вынуждены провести расследование, и суд ИРИ постановил, что за трагедией стояла группа исламских революционеров, после чего виновные были приговорены к смертной казни.