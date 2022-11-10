Эрдоган: Запад нападает на Россию почти без ограничений

Россия - это не обычное государство, это мощное государство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитируют турецкие СМИ.

«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление. Мы также пытаемся выяснить, как мы можем открыть отсюда коридор мира. Мы считаем, что лучшим путем для этого может быть путь от диалога к миру», - сказал Эрдоган.