ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсоне
ВСУ на данный момент освободили в Луганской области пока 11 населенных пунктов, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, военные РФ пытаются укрепиться и минируют территорию вокруг.
Как отметил Гайдай, одновременно с этим оккупационные «власти» начали подготовку к «отходу» - из медицинских учреждений россияне начали вывозить оборудование. Это может быть свидетельством того, что россияне не сильно верят в армию РФ.
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