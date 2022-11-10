ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсоне

ВСУ на данный момент освободили в Луганской области пока 11 населенных пунктов, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, военные РФ пытаются укрепиться и минируют территорию вокруг.

Как отметил Гайдай, одновременно с этим оккупационные «власти» начали подготовку к «отходу» - из медицинских учреждений россияне начали вывозить оборудование. Это может быть свидетельством того, что россияне не сильно верят в армию РФ.