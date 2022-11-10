Юлия Медведева, специально для haqqin.az 14:25

Массовая мобилизация, которая привела к тому, что более 300 тысяч человек были брошены на войну с Украиной, а еще сотни тысяч эмигрировали, оставила без рабочих рук фабрики и заводы по всей России. «Строго по плану» мобилизация и массовый отъезд россиян за границу привели к закономерному итогу: промышленность столкнулась с рекордным за 30 лет дефицитом кадров.

В отдельных отраслях опрос зафиксировал полноценный коллапс: индекс достаточности рабочей силы в легкой промышленности свалился до минус 70%, в машиностроении - до минус 35%, в пищевой промышленности - до минус 25%. Российские компании криком кричат о наступивших для них проблемах. Половина (48%) жалуется на невозможность нарастить производство. Каждая пятая компания (22%) вынуждена снижать объемы производства из-за кадрового голода. Каждая третья (33%) предупреждает, что может ухудшиться качество продукции. По оценкам Минэкономразвития, только за неделю мобилизации - в сентябре - численность рабочей силы в экономике в возрасте старше 15 лет сократилась на 600 тысяч человек. И это только начало: в худшем сценарии экономика может лишиться до 1,4% рабочей силы, а это более миллиона человек. Решением о начале «спецоперации» Кремль отправил и без того не слишком здоровую российскую экономику в нокаут. Приказом о «частичной мобилизации», в котором масса зияющих правовых пустот, он добил ее окончательно. А если учесть негативные последствия санкции, которые только нарастают, оснований для оптимизма не просматриваются вообще. Руководство экономического блока российского правительства сегодня – настоящие ежики в тумане. «Сейчас будущее как никогда туманно», - как экзистенциально заметила на днях глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. И пребывают в откровенной растерянности, поскольку сегодня в России никто не может предугадать, какие дыры в экономике возникнут в ближайшие недели – такое вот было планирование на самом верху накануне начала агрессии.

Z-патриоты сейчас гневно требуют от правительства срочно родить им «российское экономическое чудо», демонстрируя полное непонимание того, как это происходит. Но вся разница между правительством и Z-патриотами заключается в том, что первые понимают невозможность подобного, а вторые верят в сказки. А вот в чем они сходятся – так это в отсутствии реальных рецептов, как можно было бы хоть немного сгладить экономический кризис в России. Вот и возникают советы фантастической глупости. Так, на днях группа российских парламентариев подготовила законопроект, согласно которому российским детям будет разрешено работать с 14 лет. Что якобы позволит убить сразу двух зайцев. С одной стороны, это даст финансовую поддержку их родителям. «В условиях экономического санкционного давления недружественных РФ государств работа, а значит, доход подростка - это еще и финансовая поддержка семьи», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. С другой - это смягчит кадровый голод в России.