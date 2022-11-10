Байден не хочет переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается проводить полноценные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20 на Бали. Об этом сообщил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишут зарубежные СМИ.

"У нас нет никаких планов садиться (за стол переговоров - ред.) ради встречи с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - сказал он журналистам.

При этом Джейк Салливан отметил, что у американского лидера на саммите G20 возможны переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендра Моди.