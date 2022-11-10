Керим Велиев встретился с военным атташе США

Глава Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе Соединенных Штатов Америки в нашей стране полковником Кайлом Мэтью Коуном, сообщили в Минобороны.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.