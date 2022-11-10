Россия запретила проход загруженных вне страны судов в Азовское море

Россия запретила проход загруженным не в стране судам через Керченский пролив в Азовском море. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - сообщили в министерстве.