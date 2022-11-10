В мероприятии приняли участие представители государственных и неправительственных организаций, международных и национальных спортивных комитетов и федераций, спортивной общественности.

Стоит отметить, что на завершившемся недавно Фестивале спортивных фильмов и программ этот проект занял 1-е место в номинации «Лучший клип». Автор гимна - Эльдар Мансуров. Гимн и клип, впервые сочиненные в 2002 году накануне 10-летия НОК, спустя 20 лет были выполнены в современной структуре. На этот раз руководитель проекта Эльнур Калантаров вместе с исполнителями исполнил национальный гимн.