При отходе из Херсона россияне разрушили мосты
В ходе отступления российских войск из Херсона разрушены 7 мостов, в том числе на Каховской ГЭС. Об этом сообщает CNN.
Эксперты узнали об этом после анализа спутниковых снимков. Среди разрушенных были 2 моста, автомобильный и железнодорожный, которые стоят над плотиной в Новой Каховке.
Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, вода вытекает из трех шлюзов на критической дамбе Каховской ГЭС, которая перекрывает реку Днепр.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!