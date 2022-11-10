При отходе из Херсона россияне разрушили мосты

В ходе отступления российских войск из Херсона разрушены 7 мостов, в том числе на Каховской ГЭС. Об этом сообщает CNN.

Эксперты узнали об этом после анализа спутниковых снимков. Среди разрушенных были 2 моста, автомобильный и железнодорожный, которые стоят над плотиной в Новой Каховке.

Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, вода вытекает из трех шлюзов на критической дамбе Каховской ГЭС, которая перекрывает реку Днепр.