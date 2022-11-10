Нидерланды выделяют Украине 110 млн евро

«Средства пойдут на организацию убежищ, ремонт водопроводов и домов, а также закупку газа, продовольствия и электричества, - уточняется в документе. - Часть средств напрямую пойдет на закупку запасных частей для ремонта поврежденной энергетической сети Украины», - сказала Шрайнемахер.

Средства выделяются в дополнение к €70 млн, которые Кабинет обещал направить Украине в октябре. Финансирование будет осуществляться в том числе через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.