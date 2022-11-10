Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:58

Освобождение Херсона украинскими войсками было встречено бурными аплодисментами в США. В тот день, когда ВСУ входили в Херсон, новости из этого города вполне конкурировали с известиями о промежуточных выборах в американский Конгресс. «Установка украинского флага в Херсоне зацементировала наиболее значимое военное и политическое поражение российского президента Владимира Путина в его неудачной 8.5 месячной войне», - пишет The Washington Post.

«Украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне, теперь снова находится под украинским флагом, - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. - И это весьма примечательная вещь». Однако американские СМИ отмечают, что отступление российских войск с правого берега Днепра создает условия для новых, еще более тяжелых боев. При этом многие американские военачальники до этого высказывали совершенно разные прогнозы в отношении освобождения Херсона и вывода российских войск. «На это уйдут дни и, возможно, недели, - говорил глава Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марк Милли, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка буквально за день до того, как битва была закончена. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес был более оптимистичен, предсказав, что Херсон будет взят в самые ближайшие дни. А как видят американские генералы дальнейшую военную кампанию Украины? По мнению Ходжеса, украинские войска скоро двинутся в сторону Запорожья, где находится известная АЭС. Ключевым моментом стратегии Москвы, говорит Ходжес, является подрыв энергетических объектов Украины в преддверии зимы, и восстановление контроля над Запорожской АЭС должно быть приоритетом ВСУ.

Ходжес предсказывает также, что к концу лета украинцы возьмут Крым, но для этого им нужна будет дальнобойная артиллерия, в которой США Украине до сих пор отказывают. Но и здесь есть нюансы. После оглашения первых результатов выборов в Конгресс президент Байден провел брифинг, на котором заявил следующее: «Мы передали им (украинцам) HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет дальностью более 600 миль и дальностью около 160 миль, мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории». Означает ли это, что Байден, как часто бывает, оговорился и ракеты дальностью около 160 миль все-таки США передадут Украине? Можно было подумать, что он неправильно изъяснился.

Однако уже на следующий день председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер встретился с представителями украинской диаспоры в США и подтвердил, что ракеты дальностью 160 миль могут быть переданы Украине. А 160 миль - это ни много ни мало 250 километров. Ими невозможно будет достать Москву или Санкт-Петербург, чего, видимо, опасается Джо Байден. Но по расчетам украинских военных, используя эти ракеты, можно поразить цели в глубине Крыма, например, базу в Джанкое. А против этого, как заявляли американские лица, Белый дом не возражает, ибо считает Крым украинской землей. Только что США сообщили, что передают Украине новую партию вооружений на сумму в 400 миллионов долларов. В нее войдут 45 чешских модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней, 40 бронекатеров, а также ракеты для зенитных комплексов HAWK, 250 бронетранспортеров M1117, 100 вездеходов HMMWVs, стингеры, гранатометы и многое другое.