Медведев: у России есть еще оружие

Россия до сих пор не использовала весь свой арсенал оружия в войне с Украиной. Об этом написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - сказано в сообщении.

Дмитрий Медведев уверен, что "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром".