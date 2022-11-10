МЧС поможет пострадавшим от войны и армянского терроризма в Хачмазе и Джалилабаде

Как сообщалось, 20 приглашенных МЧС из Турции психологов совместно со специалистами министерства работают с целью более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, членов семей шехидов, лиц, понесших физический и моральный ущерб от армянского терроризма, имеющих психологические проблемы, связанные с Отечественной войной.

В рамках данной работы с 14 ноября в Хачмазе (проспект Гейдара Алиева, 66А, северный региональный центр МЧС) и Джалилабаде (улица Мехди Гусейна, 82, Джалилабадская районная больница – по понедельникам и четвергам) начнется работа по оказанию психологической помощи гражданам, физически и морально пострадавшим в результате войны и армянского терроризма. Граждане могут записаться на бесплатную психологическую помощь по горячей линии Министерства «112».

Следует отметить, что оказание психологической помощи пострадавшим от войны и армянского терроризма, наряду с Хачмазом и Джалилабадом, продолжается в Баку, Гяндже и Барде.