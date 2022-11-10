Швеция отказывается размещать у себя ядерное оружие. Декларацию об этом страна подпишет после вступления в НАТО, как это делали Дания и Норвегия, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём. Об этом сообщает шведское издание Møre.

Так он ответил на вопрос журналистов о политике властей по поводу размещения ядерного оружия на территории страны после вступления в НАТО. Ранее граждане начали критиковать правительство за отход от политики неразмещения ядерного оружия.

Глава шведского МИД назвал эти обвинения «бурей в чашке воды». Он разъяснил, что сейчас правительство не будет изменять условия, на которых предыдущее правительство основывало свою заявку на членство в альянсе.