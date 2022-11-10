Шольц ответил на нападки из Ирана

Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на нападки главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана в адрес Германии, пишут зарубежные СМИ.

"Я слышал, что глава МИД Ирана пригрозил Германии последствиями из-за позиции и действий Берлина. Могу сказать тегеранской администрации только одно: что вы за правительство, если стреляете в собственных граждан? Каждый, кто действует таким образом, может ожидать сопротивление со стороны Германии", - сказал немецкий канцлер.

Он поддержал участников протестных акций в Иране и немецких граждан - выходцев из Ирана.

"Дело здесь вовсе не в проблеме дресс-кода. Вышедшие на улицы люди борются за справедливость и предоставление большей свободы в Иране", - заявил Олаф Шольц.