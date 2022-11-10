Рогозин: Россия может применить в Украине экспериментальное вооружение»
Россия может использовать в Украине «экспериментальное вооружение», заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
«Я 6,5 лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех же новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», - сказал Рогозин.
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