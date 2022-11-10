Эрдоган предпочел бы победу республиканцев на выборах в США

Турецким властям и дипломатам будет легче работать, если на выборах в Конгресс Соединенных Штатов победят республиканцы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете после визита в Узбекистан, пишет Deutsche Welle.

«В Палате представителей республиканцы с большим отрывом завершили работу, но теперь, конечно, есть Сенат. Два или три места в Сенате имеют большое значение. Другими словами, если республиканцы успешно получат эти два или три места, возможно, нам будет гораздо легче работать. Сейчас мы следим за этим процессом», — заявил турецкий лидер.

Он отметил, что после изменения баланса сил в американском парламенте Анкара ожидает позитивных новостей в вопросе поставок Турции истребителей F-16.