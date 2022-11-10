Азербайджанцы проведут акцию перед Сенатом Франции

15 ноября перед Сенатом Франции представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.

Демонстрация начнется в 10:00 по местному времени.

В ходе акции члены азербайджанской диаспоры будут требовать справедливости в отношении Азербайджана в Сенате Франции. На этот день назначены обсуждения проармянской резолюции в верхней палате французского парламента.

Ранее шесть членов Сената предложили резолюцию, где содержатся обвинения против Азербайджана, и призыв к правительству Франции и других стран ЕС ввести санкции в отношении АР.

В ответ азербайджанцы создали петицию в связи с предложенной на рассмотрение верхней палаты парламента этой страны антиазербайджанской резолюции.