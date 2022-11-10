Разведка Украины подтвердила: Иран отправит ракеты России

Военная разведка Украины подтвердила подготовку соглашений о поставках баллистических ракет из Ирана в Россию. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишут украинские СМИ.

"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активная позиция нашей дипломатии, военной разведки и других структур, которые упорно работают, чтобы доказать мировому сообществу, насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию", - сказал он.

По словам представителя, после демонстрации доказательств того, что Иран поставлял вооружение в Россию, Тегеран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность.

"По данным военной разведки Украины, летом этого года был заключен контракт России с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая - около 250 единиц", - добавил Вадим Скибицкий.