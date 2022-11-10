Спецслужбы Турции доставили в страну особо опасного террориста

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) доставила в страну одного из функционеров террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) Угура Демирока, сообщает Anadolu.

Решением суда террорист помещен под арест. Ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве вооруженной террористической организацией».

Угур Демирок сбежал за границу после провала попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Он занимался преступной деятельностью в рядах Вооруженных сил Турции и являлся пользователем программы ByLock, с помощью которой вели секретную переписку сторонники Фетхуллаха Гюлена.