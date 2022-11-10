Армяне жалуются: Не хватает солдат, чтобы закрыть границу с Азербайджаном

Армия Армении испытывает нехватку численности военнослужащих, чтобы «закрыть» всю границу с Азербайджаном, заявил армянским СМИ военный эксперт Айк Наапетян.

По мнению эксперта, появление программы «Защитник Отечества», которая позволяет военнослужащим по истечении 6 месяцев срочной службы перейти на контрактную службу сроком на 5 лет, означает, что «численности армии и тех военнослужащих, которые служат на границе, не хватает, чтобы защищать всю границу с Азербайджаном».