Российские коллаборанты уходят из Каховки

«Глава» российской оккупационной администрации Каховского района Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что ее сотрудники покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом говорится в видеообращении Филипчука, опубликованном в Telegram-канале оккупационной администрации.

По словам Филипчука, сотрудники «перемещаются на более безопасную территорию, откуда продолжат руководить округом».

Филипчук отметил, что 15-километровая зона на левом берегу Днепра является территорией возможных боевых действий.

«С каждым днем становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления», - сказал коллаборант.