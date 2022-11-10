Кулеба может встретиться с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявил, что готов тщательно рассмотреть возможность личной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если такое предложение от него поступит. Об этом пишет The Phnom Penh Post.

"Вы спрашиваете о господине Лаврове - он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации", - сказал он журналистам.