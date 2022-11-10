Россия и Иран заключили контракт о поставках беспилотников еще летом

Россия и Иран заключили контракт на поставку около 1750 беспилотников Shahed и Mohajer еще летом, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, первая партия поставленных в РФ БПЛА составляла около 350 единиц, а вторая - около 250 единиц.

Скибицкий также заявил о подтверждении украинской военной разведкой информации о подготовке договоренностей о поставке иранских оперативно-тактических ракет в России.