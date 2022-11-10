Депардье закрывает свой продюсерский центр в России

Актер Жерар Депардье закрывает свой российский продюсерский центр «ПЦ ЖД» из-за паузы в проектах, сообщил друг и продюсер артиста Арно Фрилли.

По его словам, структура была создана для развития аудиовизуальных проектов и без активной деятельности бесполезна.

Он добавил, что новая структура может быть открыта, когда появится «больше конкретики по проектам».

По словам продюсера, этот шаг не связан с войной в Украине.