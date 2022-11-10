Россия выдвинула условия Западу для продления зерновой сделки

Россия требует частичной отмены западных санкций против Россельхозбанка в обмен на продление соглашения по вывозу украинского зерна, срок которого истекает на следующей неделе, пишут российские СМИ.

РСХБ, шестой по размеру активов банк в России, должен быть переподключен к международной платежной системе SWIFT, иначе продвинуться в обсуждении зерновой сделки будет невозможно, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В качестве альтернативы, по словам Вершинина, Россия предлагает открыть банку корсчета в американских Citibank и JPMorgan Chase. Это позволит РСХБ вернуться к проведению долларовых операций, от которых сейчас банк отключен. Тем не менее это временная мера, а единственным «реальным решением» станет переподключение Россельхозбанка к SWIFT, подчеркнул Вершинин.