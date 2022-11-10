Очевидец об уходе русских из Херсона: «ехали два «Камаза», забитых пивом»

Оппозиционные российские СМИ поговорили с одним из херсонцев по имени Матвей, который наблюдал за отступлением российских военных из города.

«Последние дни мы все видели, что русские уезжают из города. Видели их технику, загруженную стиральными машинами, стульями. Лодки они вывозили. Я лично наблюдал, как ехали два «Камаза», забитых пивом. Было понятно: что-то происходит», - рассказывает Матвей.

По его словам, в последние дни даже визуально было заметно, как резко уменьшалось в Херсоне количество российских военных. Раньше по дороге в магазин «две-три их машины» можно было увидеть и еще мужчин, прогуливающихся «по форме». Патруль российских военных можно было увидеть и по ночам. Но в четверг, 10 ноября, Матвей практически никого не заметил.

«В среду еще видели какие-то «броники» с солдатами. А сегодня по дороге на работу увидел только одну машину без номеров. За рулем сидел какой-то бородатый, похожий на чеченца. Без формы, но мы же все понимаем», - рассказывает мужчина.

По его словам, зачищать город придется еще долго, потому что тут остались российские военные с оружием в гражданской одежде.