Германия отберет «дочку» российского «Газпрома»

Еврокомиссия (ЕК) выделила €225,6 млн для национализации правительством Германии бывшей дочерней структуры "Газпрома" компании SEFE (Securing Energy for Europe). Ей принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище "Реден". Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия утвердила меру помощи Германии в размере €225,6 млн для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится под опекой Германии. Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив ООО "Газпром экспорт", с целью обеспечения безопасности поставок газа в экономику Германии", - сказано в сообщении.

В документе подчеркивается, что "существующий уставный капитал в размере €225,6 млн будет обнулен, что фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера... Эта мера Германии необходима, уместна и пропорциональна для устранения серьезных нарушений в экономике государства - члена Евросоюза".