ПКК обстреляла турецких военных и получила ответный удар

Турецкий спецназ нейтрализовал восемь террористов ПКК на севере Сирии после того, как они открыли огонь по турецким военным. Об этом сказано в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

По словам военных, боевики Рабочей партии Курдистана открыли огонь по турецким силам в районе операции "Щит Евфрата". Спецназ Турции нанес ответный удар, в ходе операции было уничтожено восемь террористов.