Путин поговорил с Раиси по телефону

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», - говорится в сообщении.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, совершенным 26 октября.