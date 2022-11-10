Саакашвили не может передвигаться самостоятельно

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили высокая температура, он не может передвигаться самостоятельно, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани.

По его словам, сначала предполагалось, что экс-президент заразился коронавирусом, но диагноз не подтвердился.

Грузинские врачи считают, что необходимо серьезное клиническое обследование, которого пока не делалось, так как у Саакашвили явно какое-то серьезное воспаление.