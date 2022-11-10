Уоллес: Российская армия добилась лишь унижения
Отступление армии РФ из Херсона означает еще один стратегический провал для них, однако никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны РФ, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своем твиттере.
«Отступление россиян из Херсона означает еще один стратегический провал для них. В феврале Россия не смогла взять ни одну из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он также сдан, простые жители России должны задать себе вопрос: зачем все это было нужно? Российская армия понесла огромные потери вследствие своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения. Украина будет продолжать давление», - написал Уоллес.
Министр подчеркнул, что Великобритания и международное сообщество будут продолжать поддерживать Украину, и «хотя вывод войск приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны РФ».