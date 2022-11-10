Украина объявила комендантский час в Херсоне

Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне, ограничили въезд и выезд из города, сообщил председатель Херсонской Областной государственной администрации Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

«Уважаемые херсонцы! ... Нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации города Херсон.

Хочу также предупредить, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в город до обеспечения мероприятий по разминированию», - написал он.