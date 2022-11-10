The Washington Post: Потеря Херсона подрывает военные цели Путина

Вооруженные силы Украины, поднимающие государственный флаг в освобожденном Херсоне, закрепили самое серьезное политическое и военное поражение президента России Владимира Путина в войне, которая длится более 8 месяцев, пишет The Washington Post.

«До 11 ноября Херсон оставался единственным украинским областным центром, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения. Поэтому отступление из него разрушило созданную Путиным иллюзию контроля через незаконную аннексию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на то, что на сегодня Россия контролирует Херсонскую область по левый берег Днепра для обеспечения «сухопутного коридора» в оккупированный Крым, потеря областного центра стала ошеломляющим ударом после громких заявлений Кремля о том, что Россия якобы «навсегда» останется в Херсоне.

Жесткая провоенная фракция Москвы, включая националистически настроенных так называемых «военкоров», называет сдачу города предательством и «черным днем». Поскольку ранее Херсон вместе с другими оккупированными регионами был вписан в российскую конституцию как субъект Российской Федерации», - пишет издание.