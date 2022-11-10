Иранская газета опубликовала статью о новой гиперзвуковой ракете под заголовком «7 минут до Тель-Авива»

Иранская газета Jam-e-Jam на первой полосе очередного номера опубликовала заголовок под названием «7 минут до Тель-Авива», имея в виду заявления иранских военных о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты.

На днях в Тегеране заявили, что впервые разработали гиперзвуковую ракету, преодолевающую «все системы ПВО». Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции генерал Амирали Хаджизаде заявил, что на разработку системы, которая могла бы перехватить эту ракету, уйдут десятилетия. По его словам, ракета, «нацеленная на системы противоракетной обороны противника», является качественным скачком в ракетной отрасли.