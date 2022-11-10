«Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим. Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения», - сказал Зеленский.

Он также сообщил о переходе 60 населенных пунктов в Херсонской области под контроль ВСУ.

«На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия», - отметил президент Украины.