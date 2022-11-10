Выбитые из Херсона россияне скапливаются в Мариуполе

После отступления армии России из Херсона в Мариуполе стало быстро увеличиваться количество оккупационных войск, заявил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

«Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных. Если до этого они двигались через город, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартировываются снова в пустых домах, в квартирах мариупольцев», – рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе появилось больше военных колонн с техникой и боеприпасами.

«По меньшей мере дважды в день колонны грузовиков количеством 40-60 автомобилей движутся с (западного) направления Мангуш на выезд в направлении Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество остающейся техники в городе», - написал он.