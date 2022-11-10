Алиев указал Макрону на то, что…

В ходе разговора Макрон сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 18-го саммита Организации франкофонии, который состоится 19 ноября, и еще раз выразил намерение Франции способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Главы государств обменялись мнениями по итогам пражской встречи, состоявшейся в четырехстороннем формате с участием Азербайджана, Армении, Европейского союза и Франции, и вытекающим из нее вопросам.

Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и взвешенного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава государства также подчеркнул, что заявления, сделанные Арменией в последние дни, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня.