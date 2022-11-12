Лапид раскритиковал резолюцию ООН

Премьер-министр Яир Лапид подверг критике палестинскую резолюцию ООН против Израиля. Лапид сказал, что «Израиль решительно отвергает это предложение».

«Речь вновь идет об одностороннем шаге палестинцев, который подрывает базовые принципы урегулирования конфликта и может нанести ущерб любой возможности будущего мирного процесса. Палестинцы стремятся заменить переговоры односторонними мерами».

«Этот шаг не изменит реальности на местах, ничего не принесет палестинскому народу и может вызвать эскалацию. Поддержка палестинского шага является подарком для террористических организаций и антиизраильской кампании».

Лапид призвал все страны, которые поддержали предложение, «пересмотреть свою позицию».

Рассматривалась резолюция, которая называется: «Практика и поселенческая деятельность Израиля, затрагивающие права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях».

В ее тексте содержится просьба к Международному суду в Гааге «срочно вынести консультативное заключение в отношении продолжающейся израильской оккупации».

11 ноября в ходе голосования в ООН было решено, что Международный суд в Гааге даст юридическое заключение относительно «продолжения присутствия Израиля на Западном берегу».