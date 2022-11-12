Главный молдавский телеканал: «Папа дома рассказывал о Шуше» ФОТО
На территории азербайджанского посольства в Кишиневе был открыт барельеф, посвященный освобождению азербайджанской армией города Шуша 8 ноября 2020 года. Репортаж об этом мероприятии подготовил Первый телеканал Молдовы.
В мероприятии приняли участие представители молдавского руководства, а также вице-спикер парламента Азербайджана Али Гусейнли, который находится с официальным визитом в Молдове.
«Народ Азербайджана никогда не забывал про Шушу. Азербайджан показал всему миру нашу особенную культуру, особенную мораль проведения войны. То есть целью не было выбить всех армян из Карабаха, не было целью закончить войну, просто завершить военным путем», - сказал Гусейнли, выступая на мероприятии.
Как отмечается в репортаже, говорить о значимости Шуши принято не только на официальных мероприятиях, но и в обычных азербайджанских семьях: «Мы вернули город Шуша. - Вам папа рассказывал? - Да. - Что вам папа рассказывал, почему это важно? - Конечно, это важно. Шуша - это культурная столица Азербайджана, в этот день Азербайджан освободил свои территории от оккупации», - рассказали азербайджанские дети журналистке телеканала.
Как отмечается в репортаже, говорить о значимости Шуши принято не только на официальных мероприятиях, но и в обычных азербайджанских семьях: «Мы вернули город Шуша. - Вам папа рассказывал? - Да. - Что вам папа рассказывал, почему это важно? - Конечно, это важно. Шуша - это культурная столица Азербайджана, в этот день Азербайджан освободил свои территории от оккупации», - сказали азербайджанские дети в ответ на вопросы журналистки.
Символичность Шуши для мирового сообщества отметил и посол Украины в Молдове Марко Шевченко. «Культурная столица в какой-то момент стала символом сопротивления и для Азербайджана стала символом победы. Никогда не нужно сдаваться, даже если ситуация очень сложная, а она поначалу, много лет назад, складывалась для Азербайджана не самым лучшим образом. Самое главное - не сдаваться».
Присутствовавший на открытии барельефа вице-председатель молдавского парламента Михай Попшой заявил, что с нетерпением ждет возможности посетить Шушу.
«Это уникальный город. Я, честно скажу, с нетерпением жду визита в Республику Азербайджан, чтобы посетить этот уникальный город, в котором сплелось все самое ценное наследие Азербайджана, в одном горном городе. Азербайджан является близким другом Республики Молдова, и мы надеемся на сотрудничество для того, чтобы трудные проблемы мы решали вместе. У нас общее будущее, и это будущее должно быть процветающим», - сказал Попшой.