На территории азербайджанского посольства в Кишиневе был открыт барельеф, посвященный освобождению азербайджанской армией города Шуша 8 ноября 2020 года. Репортаж об этом мероприятии подготовил Первый телеканал Молдовы.

В мероприятии приняли участие представители молдавского руководства, а также вице-спикер парламента Азербайджана Али Гусейнли, который находится с официальным визитом в Молдове.

«Народ Азербайджана никогда не забывал про Шушу. Азербайджан показал всему миру нашу особенную культуру, особенную мораль проведения войны. То есть целью не было выбить всех армян из Карабаха, не было целью закончить войну, просто завершить военным путем», - сказал Гусейнли, выступая на мероприятии.

Как отмечается в репортаже, говорить о значимости Шуши принято не только на официальных мероприятиях, но и в обычных азербайджанских семьях: «Мы вернули город Шуша. - Вам папа рассказывал? - Да. - Что вам папа рассказывал, почему это важно? - Конечно, это важно. Шуша - это культурная столица Азербайджана, в этот день Азербайджан освободил свои территории от оккупации», - рассказали азербайджанские дети журналистке телеканала.