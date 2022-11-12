Украинский эксперт: Оружие, о котором говорит Путин – больше мультик

Военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что любое оружие, о котором говорит Путин сейчас - это больше мультик.

«Практически все, что у россиян было лучшее и было поставлено на поток, они использовали по Украине. Единственное российское оружие, которое достойно внимания и противодействия, - это гиперзвуковые ракеты «Кинжалы» на истребителях Миг-31», - сказал Свитан.

По словам Свитана, опасность также представляет российская ракета С-300.