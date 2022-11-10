Американский генерал: ВСУ освободят Мелитополь и Мариуполь, а потом настанет очередь Крыма

К январю 2023 года украинские военные освободят Мелитополь и Мариуполь. Такой прогноз сделал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в своем твиттер-аккаунте.

По его словам, применение Вооруженными силами Украины в освобожденном Херсоне систем HIMARS позволит «нашим военным поражать подступы к Крыму, которые окажутся в пределах досягаемости оружия, и сделает российские военные базы уязвимыми».

Такая тактика ослабит оборону ВС РФ и даст возможность «левому крылу» контрнаступления продвинуться вглубь оккупированной россиянами территории, чтобы к январю 2023 года восстановить свой контроль над городом Мариуполь.

После этого, по мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, наступит решающий этап военной кампании: армия Украины приступит к деоккупации Крыма.