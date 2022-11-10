Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном

Украинские военные при освобождении Херсонской области получили десятки единиц российской техники в качестве трофеев, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

«Что касается трофеев, пять крупных складов уже нашли. Захвачено больше 50 грузовых машин, вертолет, пять единиц ПВО, за десяток артиллерийских систем и очень много стрелкового оружия, мин, гранатометов и боеприпасов», - отметил Арестович.

По его словам, озвученные им трофеи – это данные на утро 12 ноября и, вероятно, список захваченной брошенной российской техники до конца дня значительно расширился.