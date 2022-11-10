Арахамия: Переговоры с РФ могут возобновиться во второй половине 2023 года

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» украинского парламента Давид Арахамия считает, что возможность возобновить переговоры с Российской Федерацией может появиться во второй половине 2023 года.

«Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в США, это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. Я не думаю, что он способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться действовать на дипломатическом фронте».

Арахамия подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров, когда будут выполнены условия.