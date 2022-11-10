Четыре представителя Азербайджана на выборах в Португалии

2-3 декабря в португальском городе Албуфейра пройдет 29-й Конгресс Европейской гимнастики. Состоятся выборы президента организации, а также будут избраны члены Технических комитетов и комиссий.

Однако он – не единственный представитель нашей страны, который будет принимать участие в декабрьских выборах. Кандидатами в Техкомы являются Евгения Виляева, Руслан Эйвазов и Инара Исрафилбекова.

Как уже сообщал haqqin.az, единственным кандидатом на пост президента Европейской гимнастики является ее действующий глава, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Они будут избираться соответственно в Технические комитеты по художественной гимнастике, гимнастике для всех и TeamGym.

Стоит сказать, что в прошлом году в Техком по художественной гимнастике от Азербайджана была избрана Наталья Буланова. А Сияна Василева стала членом Комиссии атлетов FIG.