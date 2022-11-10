Записал: Джейхун Наджафов, собкор 04:09

Турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер рассказал haqqin.az, как Эрдоган спас имидж Путина в истории с трехдневным выходом России из зернового соглашения. Напомним, что ранее Россия обвинила Украину и Великобританию в произошедшей 29 октября атаке морских беспилотников на российские военные корабли в Севастополе. Великобритания отвергла эти обвинения, а Украина вообще не прокомментировала данный инцидент. Оценив эти атаки актом терроризма со стороны Киева и Лондона, Москва заявила о выходе из зернового соглашения, которое было заключено 22 октября в Стамбуле при участии генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Соглашение касалось вопросов транспортировки 25 млн тонн зерна танкерами Мальты и Греции под контролем расположенного в здании военной академии в Стамбуле Совместного Координационного Центра (СКЦ) под эгидой ООН. Российские, украинские и турецкие военные СКЦ проводили осмотр кораблей перед их выходом из Босфорского пролива. До недавнего времени танкеры с украинским зерном исправно выходили в другие страны – тем самым был предотвращен риск продовольственного кризиса в Африке и Азии. К тому времени, когда Россия заявила о выходе из соглашения о поставке 25-ти млн тонн зерна, на основании соглашения уже было вывезено 10 млн тонн, оставшаяся часть ожидала отправки в украинских портах.

По словам турецкого политолога, немаловажен тот факт, что севастопольский порт, где были атакованы российские военные суда, находится на расстоянии 200 км от зернового коридора. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неоднократно предупреждал мировую общественность о том, что Россия ищет повода, чтобы сорвать зерновое соглашение. Дело в том, что договор предусматривает безопасный выход из акватории Черного моря украинского и российского зерна. Украине удалось транспортировать зерно, а Россия из-за проблем со страхованием и последствиями санкций не смогла начать вывоз на международный рынок зерна и сельскохозяйственных удобрений. Кремль стремился заново начать переговоры по зерновой сделке и добиться снятия санкций, осложняющих экспорт российского зерна. Кроме того, Россия попыталась использовать блокаду черноморских портов для того, чтобы таким образом легализовать аннексию четырех регионов Украины. По мнению политолога, Россия вынуждена вернуться к угрозам эскалации продовольственного кризиса из-за того, что она исчерпала военные ресурсы для продолжения боевых действий в Украине. Акт частичной мобилизации в России был признаком отчаяния Кремля. Имидж «второй военной силы в мире» был дискредитирован, потому что российская армия оказалась «картонным тигром». В этой армии применяется боевая техника прошлого века, технологически отсталый ВПК России не способен производить в нужном количестве оружие, а уровень профессионализма военного командования и личного состава оказался крайне низок; еще хуже обстоят дела с военной логистикой. Масса граждан России скрылась от мобилизации в Анталии и других турецких регионах. Король оказался голым. Всё, что может предложить российский генштаб, – это завалить ВСУ трупами мобилизованных россиян, считает Ирфан Кая Ульгер.

Теперь главная задача Путина, по мнению турецкого политолога, – добиться перемирия и уговорить Запад отменить санкции. И выход из зернового соглашения был частью этой политики. Время работает на Украину, российская армия будет разрыхляться и сыпаться, а санкции душить российскую экономику. Москва не может обеспечивать армию в военно-техническом плане, а военных – в финансово-экономическом. Со стороны мобилизованных звучит крайнее недовольство, подрывающее моральный дух «армии Путина», считает политолог. По его мнению, вторжение Москвы в Украину породило три кризиса: зерновой, энергетический и ядерный. Зерновой кризис частично решен. Что касается энергетического, то сейчас российский газ поступает только по одному трубопроводу – «Турецкий поток» – в ряд балканских стран. Турция покупает в год до 16 млрд кубометров российского газа. Однако Западная и Центральная Европа практически отказались от российского газа и с каждым днем наращивают импорт «голубого топлива» из различных регионов мира, включая Азербайджан. Россия потеряла связь с современным миром, и только через Турцию еще осуществляются какие-то акты коммуникации с Западом. По данным российских источников, товарооборот России с Турцией вырос в два раза. Это может не понравиться Западу, но Турция объявила, что намерена придерживаться «сбалансированной политики», сообщил эксперт. В такой обстановке Москва заявила о выходе из зернового соглашения. По логике вещей, после этого Россия должна была заблокировать выход кораблей с зерном. Реакция Турции была вполне понятной: если Москва решила выйти из соглашения, то турецкая сторона будет единолично гарантировать безопасность прохода кораблей через турецкие проливы, тем самым продолжая обеспечивать исполнение условий договора. Предполагалось, что Россия встанет стеной перед танкерами с зерном, которые сопровождают корабли турецкого военного флота, и возникнет конфликт. Но ситуация такова, что турецкий ВМФ на Черном море в семь раз превосходит российский ВМФ, который сильно потрепали атаки украинской армии. Чего не хватало Путину – так это войны с Турцией в Черном море.